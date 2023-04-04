Глава группы "Вагнер" сообщил, кто принимал решения о "Бахмутской мясорубке"

Решение о проведении масштабной операции в Артемовске (Бахмуте), о "Бахмутской мясорубке" принимали командиры группы "Вагнер". Об этом заявил глава ЧВК Евгений Пригожин, его цитирует пресс-служба "Конкорда".

Самое деятельное участие в разработке деталей операции принимал генерал Сергей Суровикин, который тогда был командующим группировской российских войск в зоне СВО.

"И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет", — отметил Пригожин.

Ранее стало известно от того же Евгения Пригожина, что над администрацией Артемовска через полгода сражений наконец водрузили российский флаг.

