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Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин впервые рассказал о "Бахмутской мясорубке" и о том, кто принимал о ней решение: "Я бы отвел на его счет"

Глава группы "Вагнер" сообщил, кто принимал решения о "Бахмутской мясорубке"
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин впервые рассказал о "Бахмутской мясорубке" и о том, кто принимал о ней решение: "Я бы отвел на его счет"

Фото: открытые источники

Решение о проведении масштабной операции в Артемовске (Бахмуте), о "Бахмутской мясорубке" принимали командиры группы "Вагнер". Об этом заявил глава ЧВК Евгений Пригожин, его цитирует пресс-служба "Конкорда".

Самое деятельное участие в разработке деталей операции принимал генерал Сергей Суровикин, который тогда был командующим группировской российских войск в зоне СВО.

"И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет", — отметил Пригожин.

Ранее стало известно от того же Евгения Пригожина, что над администрацией Артемовска через полгода сражений наконец водрузили российский флаг.

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