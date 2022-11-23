Что они задумали: военный эксперт Кнутов рассказал, что подготовил Зеленский для того, чтобы "нагадить" России

Российский эксперт, военный историк, директор музея Войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Киев совершенно точно задумал новые провокации, которые будут осуществлены по сценарию "польских ракет". Кнутов уверен, что провокации будут направлены на то, чтобы "нагадить" России и подставить ее под неприятную историю, как это пытались уже сделать после падения в Польше ракет.

"Провокаций надо ждать с учетом того, что украинская армия выдохлась и наступление практически на всех направлениях остановилось, за исключением одного — запорожского, где они только готовятся к наступлению", - отметил Кнутов.

При этом Киев попытается обставить все пафосно, уверен аналитик, иными словами, провокации могут быть приурочены к каким-то мероприятиям или событиям как на Украине, так и на Западе - в качестве подарка, пишет "Военное дело".

Зеленский, считает Кнутов, не успокоится и будет применять самые коварные и нечистоплотные приемы.

Ранее мы сообщали, что укровоины в Херсоне поставили к стенке женщину и ее сына за найденные у них российские рубли.