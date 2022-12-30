Пассажиров самолета пришлось эвакуировать из-за пауэрбанка, загоревшегося у пассажира

У одного из пассажиров самолета российской авиакомпании "Уральские авиалинии" на борту воздушного судна загорелся пауэрбанк. В связи с этим все присутствующие на рейсе были эвакуированы, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел во время руления в подмосковном аэропорту Домодедово. В авиакомпании отметили, что благодаря действиям экипажа возгорание на борту было локализовано за считаные секунды.

Речь идет о рейсе Москва-Калининград. Никто не пострадал.

Ранее мы сообщали: стало известно, по какому маршруту дроны ВСУ смогли незаметно подобраться к глубинке РФ - военному аэродрому в Энгельсе.