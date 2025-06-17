Пальмы - нет, сплошное какао: Роскачество озвучило лучшие бренды шоколада - смело берите детям

Когда мы слышим «горький шоколад», в голове возникает образ элитной плитки с какао, почти целебной, с легкой горчинкой. Польза, антиоксиданты, эндорфины — все это звучит заманчиво. Однако покупая темный шоколад по низкой цене, можно столкнуться с разочарованием: вкус не тот, и, кажется, что это совсем не шоколад. Знакомо?

Мечты о полезности горького шоколада живы. Он помогает успокоить нервы, бодрит, снижает холестерин — почти идеальный продукт! Но, как часто бывает, реальность не так безупречна. Некоторые скептики утверждают, что на полках полно подделок с ароматизаторами «какао», дешевыми жирами вместо масла какао и консервантами. А слухи о плесени и кишечной палочке совсем отпугивают от покупки.

Чтобы разобраться в ситуации, Роскачество проверило 26 марок горького шоколада с содержанием какао от 68% до 78%. Вот что выяснилось.

Хорошие новости:

Настоящий шоколад есть! В проверенных образцах не было заменителей масла какао, какао-порошка вместо тертого какао или химикатов.

Сырьё хорошее. Не обнаружено старых или испорченных какао-бобов. Минералы и антиоксиданты в норме, как обещано.

Плохие новости для некоторых марок:

Шоколад от «О’Кей» и «Спартак» не прошел проверку, и дело не только в небольших отклонениях по содержанию жира. В плитках нашли:

Дрожжи и плесень, превышающие допустимые нормы.

Высокие значения общего микробного числа (КМАФАнМ), что указывает на проблемы с гигиеной.

Бактерии кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о нарушениях при хранении или транспортировке. Это уже серьезный повод для беспокойства.

Кто не дотянул до «лакшери» стандарта Роскачества:

У Роскачества есть строгий стандарт качества, и не все производители смогли пройти его. Проблемы выявились в некоторых плитках:

«Деревянная» текстура. У 12 марок шоколад оказался недостаточно измельчен, с песчинками или грубостью на языке.

Следы пестицидов. В двух образцах были обнаружены вещества, которых быть не должно, хотя дозы и не опасные.

Несоответствия на упаковке. Жирность и белок не совпадают с заявленными показателями, что снижает доверие к продукту.

Герои дня: шоколад, которому можно доверять

Плитки, прошедшие все тесты и соответствующие строгим стандартам, заслуживают внимания:

Российские: «Ашан», «Бабаевский», «ВкусВилл», Alpen Gold, Bucheron Stand'art, President Heritage.

Импортные: Ameri (Бельгия), Lindt (Франция), Maestrani (Швейцария).

Эти марки гарантируют честный состав, безопасность и высокое качество.

Что с этим всем делать?

Не стоит полагаться только на процент какао. Плитка с 75% может оказаться хуже, чем с 70%. Важно проверять производителя и доверять проверенным брендам. Обратите внимание на внешний вид плитки — белесый налет, странный запах или необычная текстура — всё это признаки плохого качества.

Хороший шоколад — не всегда золотой. Он может быть доступным по цене и при этом качественным. Плохой шоколад часто скрывает «сюрпризы», такие как микробы или песок на зубах. Выбор за вами!