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Пальмы - нет, сплошное какао: Роскачество озвучило лучшие бренды шоколада - смело берите детям

Когда мы слышим «горький шоколад», в голове воз...

ugoria.tv

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Когда мы слышим «горький шоколад», в голове возникает образ элитной плитки с какао, почти целебной, с легкой горчинкой. Польза, антиоксиданты, эндорфины — все это звучит заманчиво. Однако покупая темный шоколад по низкой цене, можно столкнуться с разочарованием: вкус не тот, и, кажется, что это совсем не шоколад. Знакомо?

Мечты о полезности горького шоколада живы. Он помогает успокоить нервы, бодрит, снижает холестерин — почти идеальный продукт! Но, как часто бывает, реальность не так безупречна. Некоторые скептики утверждают, что на полках полно подделок с ароматизаторами «какао», дешевыми жирами вместо масла какао и консервантами. А слухи о плесени и кишечной палочке совсем отпугивают от покупки.

Чтобы разобраться в ситуации, Роскачество проверило 26 марок горького шоколада с содержанием какао от 68% до 78%. Вот что выяснилось.

Хорошие новости:

Настоящий шоколад есть! В проверенных образцах не было заменителей масла какао, какао-порошка вместо тертого какао или химикатов.

Сырьё хорошее. Не обнаружено старых или испорченных какао-бобов. Минералы и антиоксиданты в норме, как обещано.

Плохие новости для некоторых марок:

Шоколад от «О’Кей» и «Спартак» не прошел проверку, и дело не только в небольших отклонениях по содержанию жира. В плитках нашли:

  • Дрожжи и плесень, превышающие допустимые нормы.
  • Высокие значения общего микробного числа (КМАФАнМ), что указывает на проблемы с гигиеной.
  • Бактерии кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о нарушениях при хранении или транспортировке. Это уже серьезный повод для беспокойства.

Кто не дотянул до «лакшери» стандарта Роскачества:

У Роскачества есть строгий стандарт качества, и не все производители смогли пройти его. Проблемы выявились в некоторых плитках:

  • «Деревянная» текстура. У 12 марок шоколад оказался недостаточно измельчен, с песчинками или грубостью на языке.
  • Следы пестицидов. В двух образцах были обнаружены вещества, которых быть не должно, хотя дозы и не опасные.
  • Несоответствия на упаковке. Жирность и белок не совпадают с заявленными показателями, что снижает доверие к продукту.

Герои дня: шоколад, которому можно доверять

Плитки, прошедшие все тесты и соответствующие строгим стандартам, заслуживают внимания:

  • Российские: «Ашан», «Бабаевский», «ВкусВилл», Alpen Gold, Bucheron Stand'art, President Heritage.
  • Импортные: Ameri (Бельгия), Lindt (Франция), Maestrani (Швейцария).

Эти марки гарантируют честный состав, безопасность и высокое качество.

Что с этим всем делать?

Не стоит полагаться только на процент какао. Плитка с 75% может оказаться хуже, чем с 70%. Важно проверять производителя и доверять проверенным брендам. Обратите внимание на внешний вид плитки — белесый налет, странный запах или необычная текстура — всё это признаки плохого качества.

Хороший шоколад — не всегда золотой. Он может быть доступным по цене и при этом качественным. Плохой шоколад часто скрывает «сюрпризы», такие как микробы или песок на зубах. Выбор за вами!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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