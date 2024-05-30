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«Отсрочки от службы в армии действовать не будут»: генерал-лейтенант Соболев прокомментировал слухи о всеобщей мобилизации

Тема второй волны мобилизации и по сей день остаётся волнующей для граждан России.

Яна Лаушкина

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Тема второй волны мобилизации и по сей день остаётся волнующей для граждан России.

О том, как она будет проводиться, кого возьмут, сколько возьмут, и главное - будет ли она вообще - возникают многочисленные слухи, разговоры и дискуссии. Многочисленные фейки и новости, прогнозы и расчёты с каждым разом не оправдывались, в каком бы виде они ни появлялись и какие бы источники их не публиковали. Тем не менее официальным лицам страны регулярно приходится опровергать слухи о мобилизации и иными способами комментировать текущие планы армии.

На последнем заседании комитета Госдумы по обороне важную информацию о поддержании численности армии вынес на обсуждение генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он выразил озабоченность вопросом пополнения Вооруженных Сил РФ и возможной всеобщей мобилизации в стране. По мнению высокопоставленного чиновника, экстренные меры, включая всеобщую мобилизацию, должны активироваться лишь при объявлении военного положения.
Важно отметить, что Соболев в первую очередь имеет в виду проведение всеобщей, а не частичной мобилизации. Ведь помимо дезинформации о второй волне частичной мобилизации нередко можно наткнуться на прогнозы касаемо объявления мобилизации всеобщей, что является гораздо более серьёзным мероприятием с куда большими последствиями.

При этом все категории отсрочек от призыва будут аннулированы для всех.
Депутат напоминает, что в случае объявления на территории Российской Федерации военного положения, а затем всеобщей мобилизации, под неё подпадут, в частности, отцы многодетных семей. Это будет касаться и иностранных граждан, сообщает PROKAZAN.

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