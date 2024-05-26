«Отсрочки от службы в армии действовать не будут»: генерал-лейтенант Соболев высказался о всеобщей мобилизации
Александр Баженов
Генеральный штаб России и Министерство обороны активно заботятся о поддержании численности армии.
Касаемо данной темы высказался высокопоставленный чиновник - генерал-лейтенант Виктор Соболев. Своё высказывание он озвучил во время заседания комитета Госдумы по обороне.
Освещая важную тему пополнения ВС РФ новыми военнослужащими, депутат затронул идею всеобщей мобилизации в России. По его мнению, такие экстренные меры будут приняты лишь при объявлении военного положения. В случае всеобщей мобилизации любые категории предоставленных и предоставляемых отсрочек от призыва, а также бронирование от предприятий и иных учреждений, будут аннулированы для всех граждан России, подчеркнул чиновник.
Данный период особенно затронет многодетных отцов с особой остротой.
Важно отметить, что также попадут под действие мобилизации граждане, прибывшие из-за границы, приобретшие российское гражданство и также имеющие многодетные семьи, сообщает 56orb.
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