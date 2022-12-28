От штрафов никто не спрячется: водителей без ОСАГО на дорогах начнут "вычислять" при помощи камер

Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев проинформировал, что в РФ уже в следующем, 2023 году, запустят проверки наличия полиса ОСАГО с помощью камер дорожного движения. Об этом сообщили "Известия".

"То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам", — пояснил эксперт.

Уфимцев отметил, что ранее проводили только эксперименты и пилотные проекты. Они хорошо показали себя, а потому практика будет повсеместной.

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