Президент РТ Рустам Минниханов подписал закон, расширяющий льготы для мобилизованных татарстанцев и их семей

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому мобилизованные жители республики и их семьи могут претендовать на бесплатную юридическую помощь и сопровождение.

Закон распространяет действие не только на мобилизованных, но и на добровольцев-контрактников и их семьи.

Ранее мы сообщали, что раненый российский боец устроил самоподрыв в окопе, чтобы не сдаваться в плен к ВСУ.