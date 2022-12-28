Президент РТ Рустам Минниханов подписал закон, расширяющий льготы для мобилизованных татарстанцев и их семей
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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому мобилизованные жители республики и их семьи могут претендовать на бесплатную юридическую помощь и сопровождение.
Закон распространяет действие не только на мобилизованных, но и на добровольцев-контрактников и их семьи.
Ранее мы сообщали, что раненый российский боец устроил самоподрыв в окопе, чтобы не сдаваться в плен к ВСУ.