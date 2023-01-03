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Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин прокомментировал трагедию с 63 мобилизованными в Макеевке советским плакатом

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин прокомментировал трагедию с 63 мобилизованными в Макеевке советским плакатом

Фото: открытые источники

Евгений Пригожин - основатель ЧВК "Вагнер" - прокомментировал трагедию в Макеевке, где в результате обстрела здания ПТУ силами ВСУ погибли 63 российских военных, в основном это были мобилизованные мужчины. Предположительной причиной нанесения удара названа высокая сотовая активность бойцов.

У Пригожина спросили, нужно ли отбирать у военнослужащих мобильные телефоны, а также как выбирать места для дислокации военнослужащих. Также у основателя ЧВК "Вагнер" поинтересовались, как ЧВК защищает своих бойцов и можно ли использовать данную практику в ВС России.

Пригожин отметил правильность всех вопросов, но сказал, что не может дать детальный ответ, так как "ответ станет поводом для нанесения следующего удара".

Свой комментарий Пригожин снабдил изображением старого советского плаката "Не болтай".

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