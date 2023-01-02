ТАСС: причиной удара по ПТУ с мобилизованными в Макеевке стала высокая сотовая активность бойцов

Причиной удара по Макеевке в ДНР в новогоднюю ночь стала высокая сотовая активность военнослужащих РФ. Об этом заявили в правоохранительных органах ДНР, передает ТАСС.

"Предварительно, причиной попадания HIMARS послужило активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов. Противник с помощью разведывательного комплекса ECHELON выявил активность сотовой связи и местоположение абонентов", — раскрыл информацию собеседник агентства.

Информация о количестве пострадавших и погибших, а также нанесенном ущербе на данный момент уточняется. Минобороны назвали число - 63 погибших.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу после наступления Нового года обстреляли Макеевку. От здания ПТУ, где жили мобилизованные, не сталось ничего.