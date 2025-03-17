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«ОСАГО и права оформлять не нужно»: российских водителей ждет приятный сюрприз

С весны 2025 года в России вступили в силу изме...

zr.ru

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С весны 2025 года в России вступили в силу изменения в законодательстве, облегчающие использование электросамокатов, сигвеев и моноколес. Теперь для управления этими устройствами не требуется получение водительских прав или оформление полиса ОСАГО.

С наступлением теплого сезона популярность таких транспортных средств возрастает, и новые правила делают их эксплуатацию более доступной. Однако соблюдение правил дорожного движения остается обязательным.

Основные изменения:

Отмена прав и ОСАГО. Владельцам электротранспорта больше не нужно получать водительские удостоверения и страховые полисы, что упрощает процесс их использования.
Соблюдение ПДД. Несмотря на послабления, пользователи обязаны придерживаться установленных правил дорожного движения.
Возрастные ограничения и скорость. Управлять такими устройствами разрешено с 14 лет, а передвигаться можно только по специальным дорожкам, не превышая скорость 60 км/ч.
Контроль трезвости. Водителей могут проверять на алкогольное опьянение для повышения безопасности на дорогах.

Эти изменения направлены на упрощение использования индивидуального электротранспорта, сохраняя при этом безопасность и порядок на дорогах. Обновленные правила не только делают такие устройства более доступными, но и сокращают административные формальности для граждан, сообщает primpress.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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