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Оплату этой услуги ЖКХ остановят на 6 месяцев - уже с марта платить будет не нужно

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу нов...

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С 1 марта 2025 года в России вступят в силу новые правила оплаты отопления в многоквартирных домах. Жильцы будут платить только за фактически потребленное тепло в отопительный сезон, что обещает сделать процесс начисления более справедливым и прозрачным, сообщает представитель департамента развития ЖКХ Дмитрий Нифонтов.

Что изменится в системе оплаты отопления?

Ранее в России существовали две схемы оплаты: либо жители платили только в отопительный период, либо производились равномерные платежи на протяжении всего года. С 1 марта 2025 года будет внедрена система, при которой жильцы будут оплачивать отопление исключительно за те месяцы, когда фактически подается тепло. Это нововведение подразумевает унификацию порядка оплаты по всей стране.

Преимущества новой системы

Эксперт Михаил Косов отметил, что данное новшество сделает оплату отопления более прозрачной. В квитанциях появится подробная информация о начислениях, наличии долгов, средствах, накопленных для ремонта, и затратах на выполнение работ. Это позволит жильцам точно понять, за что они платят и как формируется стоимость услуги.

Одним из основных преимуществ новой системы является отмена платежей за отопление в летние месяцы, когда тепло не подается. Это уменьшит нагрузку на бюджет жителей в теплое время года.

Что нужно учитывать?

Несмотря на очевидные плюсы, для некоторых жителей новая система может привести к увеличению счетов в зимний период. Ранее, при равномерных платежах, сумма делилась на 12 месяцев, что позволяло существенно снизить ежемесячную нагрузку на бюджет. С переходом на оплату только за фактически потребленное тепло, в зимние месяцы счета могут значительно возрасти, что стоит учитывать при планировании расходов.

Подготовка к изменениям

Жителям многоквартирных домов рекомендуется заранее ознакомиться с новой системой начислений и быть готовыми к возможному увеличению платежей в зимний период. Эксперты советуют внимательно следить за счетами и следить за своевременностью оплаты, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Нововведение в оплату отопления обещает сделать платежи более честными и прозрачными, а также улучшить контроль за расходами на коммунальные услуги.

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