Она прожила долгие 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо
ok-magazine.ru
Женщина, посвятившая свою жизнь простому и скромному питанию, утверждает: её долголетие — это результат не только рациона, но и сбалансированного образа жизни.
Что она ела?
Основу её питания составляли углеводы — они служили основным источником энергии. При этом в её меню почти не было большого количества фруктов и овощей, что может удивить тех, кто считает разнообразие — обязательным условием здоровья.
Баланс — ключ к долголетию
Помимо питания, она:
- Регулярно занималась физической активностью,
- Имела тёплое окружение и тесные социальные связи,
- Избегала переедания и стресса.
Что говорят эксперты?
Медики отмечают: долголетие зависит не столько от «идеального рациона», сколько от общего подхода к жизни. Важны:
- Умеренность,
- Движение,
- Психологическое спокойствие.
Формула долголетия индивидуальна: важно слушать своё тело и жить в гармонии.
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