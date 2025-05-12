Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Она прожила долгие 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

История женщины-долгожительницы показывает, что...

ok-magazine.ru

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Женщина, посвятившая свою жизнь простому и скромному питанию, утверждает: её долголетие — это результат не только рациона, но и сбалансированного образа жизни.

Что она ела?

Основу её питания составляли углеводы — они служили основным источником энергии. При этом в её меню почти не было большого количества фруктов и овощей, что может удивить тех, кто считает разнообразие — обязательным условием здоровья.

Баланс — ключ к долголетию

Помимо питания, она:

  • Регулярно занималась физической активностью,
  • Имела тёплое окружение и тесные социальные связи,
  • Избегала переедания и стресса.

Что говорят эксперты?

Медики отмечают: долголетие зависит не столько от «идеального рациона», сколько от общего подхода к жизни. Важны:

  • Умеренность,
  • Движение,
  • Психологическое спокойствие.

Формула долголетия индивидуальна: важно слушать своё тело и жить в гармонии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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