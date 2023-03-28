Он молил мучителей о пощаде: пятеро подростков пытали ребенка и все снимали на телефон
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В Верхней Синячихе в Свердловской области пятеро подростков издевались над ребенком и все снимали на видео, пока жертва молила мучителей о пощаде, сообщает агентства ЕАН.
Полиция начала проводить проверку, не исключено, что все пять извергов станут фигурантами уголовного дела.
На видео попали страшные пытки: с ребенка стянули штаны, обмотали его скотчем и унижали его. Пинали в лицо ногой и со смехом наблюдали, как замотанный целиком скотчем ребенок пытается согнуться. Пытки имели место минимум дважды - дома и на улице.
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