Водитель изнасиловал и вышвырнул из машины на улице 24-летнюю уснувшую россиянку
Фото: открытые источники
В Ленобласти частный водитель изнасиловал 24-летнюю девушку, которая устала и уснула в салоне, сообщает РЕН ТВ. По данным источников канала, девушка в пьяном виде села в автомобиль мужчины у ресторана. По пути она задремала, а когда очнулась, ее уже насиловали. Потом водитель вышвырнул жертву из машины и уехал.
Девушка обратилась в больницу, у нее травмированы колени. Сейчас полицейские ищут насильника.