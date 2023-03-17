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"Мобилизация всегда была, есть и будет, никто ее не отменял": власти российского региона заявили о "вновь мобилизованных", а потом объяснили, что это значит

Власти Бурятии объяснили свои слова об отправке на учения "вновь мобилизованных"
"Мобилизация всегда была, есть и будет, никто ее не отменял": власти российского региона заявили о "вновь мобилизованных", а потом объяснили, что это значит

Фото: открытые источники

В одном из районов Бурятии власти сообщили, что отправили на обучение перед участием в спецоперации "вновь мобилизованных". В правительстве республики в ответ на массовое недоумение населения заявили, что это - добровольцы, а второй волны мобилизации, конечно же, нет.

"16 марта 2023 года отправились в длинный путь вновь мобилизованные жители Хоринского и Кижингинского районов. Сначала они доедут до военной части в г. Кяхта [в Бурятии], затем пройдут учения и после завершения учений — в зону СВО", — так звучало первоначальное сообщение администрации в социальных сетях.

Внимание на эту публикацию обратил телеграм-канал Baza. В администрации ему заявили, что "мобилизация обычная, она не завершалась — всегда была, есть и будет, никто ее не отменял".

Пояснить слова попросили корреспонденты РИА Новости. Им власти сказали, что вообще имели в виду добровольцев.

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