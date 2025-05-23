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· 16+ · Екатерина Баранова

Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль. Отныне полный запрет

Теперь нельзя одновременно штрафовать и лишать ...

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Впервые Конституционный суд РФ запретил двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения.

Поводом стало дело водителя, который:

  • получил штраф 1500 рублей за непропуск пешехода
  • позже был лишён прав, так как пешеход получил травмы

Водитель обжаловал это, и суд встал на его сторону.

Что сказал суд

Судьи признали, что:

  • Такая практика противоречит Конституции
  • В Административном кодексе есть правовой пробел, который позволяет наказывать дважды за одно деяние
  • До обновления закона введён временный запрет на двойное наказание

Что это значит для водителей

Теперь нельзя:

  • Одновременно штрафовать и лишать прав, если речь идёт об одном и том же инциденте
  • Назначать два разных вида ответственности за одно правонарушение

Но:

  • Ответственность останется, но должна быть единой — в зависимости от последствий

Почему это важно

  • Создан юридический прецедент, который поможет другим водителям
  • Решение имеет силу до изменений в законе
  • Подчёркивается необходимость чёткого разграничения наказаний в ПДД

Автомобилистов теперь нельзя дважды наказывать за одно и то же нарушение. Пока Административный кодекс не обновлён, водители могут ссылаться на это решение суда — и отстаивать свои права в ГИБДД или суде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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