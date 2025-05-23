Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль. Отныне полный запрет
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Впервые Конституционный суд РФ запретил двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения.
Поводом стало дело водителя, который:
- получил штраф 1500 рублей за непропуск пешехода
- позже был лишён прав, так как пешеход получил травмы
Водитель обжаловал это, и суд встал на его сторону.
Что сказал суд
Судьи признали, что:
- Такая практика противоречит Конституции
- В Административном кодексе есть правовой пробел, который позволяет наказывать дважды за одно деяние
- До обновления закона введён временный запрет на двойное наказание
Что это значит для водителей
Теперь нельзя:
- Одновременно штрафовать и лишать прав, если речь идёт об одном и том же инциденте
- Назначать два разных вида ответственности за одно правонарушение
Но:
- Ответственность останется, но должна быть единой — в зависимости от последствий
Почему это важно
- Создан юридический прецедент, который поможет другим водителям
- Решение имеет силу до изменений в законе
- Подчёркивается необходимость чёткого разграничения наказаний в ПДД
Автомобилистов теперь нельзя дважды наказывать за одно и то же нарушение. Пока Административный кодекс не обновлён, водители могут ссылаться на это решение суда — и отстаивать свои права в ГИБДД или суде.
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