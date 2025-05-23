Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль. Отныне полный запрет

Впервые Конституционный суд РФ запретил двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения.

Поводом стало дело водителя, который:

получил штраф 1500 рублей за непропуск пешехода

позже был лишён прав, так как пешеход получил травмы

Водитель обжаловал это, и суд встал на его сторону.

Что сказал суд

Судьи признали, что:

Такая практика противоречит Конституции

В Административном кодексе есть правовой пробел, который позволяет наказывать дважды за одно деяние

До обновления закона введён временный запрет на двойное наказание

Что это значит для водителей

Теперь нельзя:

Одновременно штрафовать и лишать прав, если речь идёт об одном и том же инциденте

Назначать два разных вида ответственности за одно правонарушение

Но:

Ответственность останется, но должна быть единой — в зависимости от последствий

Почему это важно

Создан юридический прецедент, который поможет другим водителям

Решение имеет силу до изменений в законе

Подчёркивается необходимость чёткого разграничения наказаний в ПДД

Автомобилистов теперь нельзя дважды наказывать за одно и то же нарушение. Пока Административный кодекс не обновлён, водители могут ссылаться на это решение суда — и отстаивать свои права в ГИБДД или суде.