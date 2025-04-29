Новая мобилизация в России в 2025 году: срочное заявление Путина и Белоусова

Мобилизация в России в 2025 году — вопрос, который по-прежнему вызывает много обсуждений среди граждан и экспертов.

Несмотря на заявления властей об отсутствии необходимости в новой волне призыва, слухи и прогнозы продолжают циркулировать. Рассмотрим текущую ситуацию и возможные изменения в правилах мобилизации.

Что говорят официальные лица о мобилизации?

Дмитрий Песков:

Пресс-секретарь президента России заявил, что мобилизация завершена, однако указ о мобилизации продолжает действовать, охватывая другие важные мероприятия в рамках специальной военной операции (СВО). Песков подчеркнул, что на данный момент нет необходимости в массовом призыве, и действия продолжаются в рамках текущих мобилизационных процессов.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов:

Министр обороны опроверг слухи о возможной массовой мобилизации. Он заявил, что армия продолжает комплектоваться контрактниками и добровольцами, а не мобилизованными гражданами. Белоусов отметил, что призыв и заключение контрактов — основные механизмы для обеспечения армии.

Владимир Путин:

Президент России также заявил, что на данный момент мобилизация не требуется. Он отметил, что частичная мобилизация завершена в ноябре 2022 года, и сейчас достаточное количество военнослужащих выполняет задачи на фронте. Путин также анонсировал новую форму мобилизации — целевой набор квалифицированных инженеров, чтобы удовлетворить потребности в технических специалистах для армейских нужд.

Как изменятся правила мобилизации с марта 2025 года?

С марта 2025 года вступают в силу изменения в правилах бронирования от мобилизации. В отличие от предыдущих лет, теперь бронирование будет распространяться только на федеральные ведомства и Министерство обороны, а предприятия и региональные власти больше не смогут использовать эту возможность.

Заварзин, член комитета Госдумы по обороне, уточнил, что бронирование, действовавшее ранее, будет действовать до 21 марта 2025 года. После этой даты вступят в силу новые правила, которые будут определяться правительственным постановлением № 766с.

Новые правила для IT-специалистов

Однако для IT-специалистов правило бронирования остается в силе. Отсрочка от мобилизации продолжит действовать для этой категории специалистов.

Что с ситуацией на фронте?

По словам представителей Госдумы, возможности для новой мобилизации нет, поскольку армия продолжает комплектоваться за счет контрактников. Однако ситуация в Курской области и других приграничных регионах продолжает оставаться напряженной, что указывает на продолжающийся конфликт на территории Украины.

Заявления Госдумы:

Представители комитета Госдумы утверждают, что необходимости в мобилизации нет, так как российская армия имеет преимущество и успешно ведет боевые действия с использованием профессионалов и контрактников.

Виктор Соболев подчеркнул важность грамотной подготовки военнослужащих, отмечая, что мобилизация непригодных специалистов лишь усугубит ситуацию.

На данный момент официальные лица заверяют, что мобилизация в 2025 году маловероятна, но правила бронирования и набор квалифицированных специалистов продолжают адаптироваться под актуальные потребности армии. Если ситуация изменится, власти предупредят граждан о возможных шагах, сообщает sib.