Никаких пятен и неприятного запаха за три метра: самые потливые подмышки можно взять под контроль простым средством
trendmagazin.ch
Многим знакома проблема запаха в области подмышек — с этим сталкиваются и мужчины, и женщины разных возрастов. Причиной обычно становятся бактерии, размножающиеся в тёплой и влажной среде.
Как помогают дезодоранты и антиперспиранты
Обычные дезодоранты маскируют запах и замедляют рост бактерий, а антиперспиранты дополнительно блокируют работу потовых желёз, уменьшая само потоотделение. Если эти средства не дают эффекта, стоит обратиться к врачу — возможно, причина кроется в проблемах со здоровьем.
Народные средства, проверенные временем
Когда в аптеках ещё не было дезодорантов, люди пользовались подручными средствами. Некоторые из них актуальны и сегодня.
Отвар коры дуба с лимоном. Кора дуба обладает вяжущим действием и помогает уменьшить потливость. Для приготовления средства нужно залить столовую ложку измельчённой коры стаканом кипятка и настоять полчаса. Затем процедить и добавить сок половины лимона. Раствором следует протирать сухую кожу подмышек каждый день — запах постепенно исчезнет.
Пищевая сода. Это простое средство отлично впитывает влагу и устраняет неприятный запах. Соду нужно смешать с водой до состояния пасты, нанести на сухую кожу подмышек на несколько минут, затем удалить влажной салфеткой. При дискомфорте лучше смыть средство водой.
Яблочный уксус. Он действует как натуральный антисептик и создаёт защитный слой на коже. Для применения уксус разбавляют водой 1:1, смачивают ватный диск и обрабатывают кожу. При желании можно дополнительно протереть зону спиртовой салфеткой, пишет pnz.ru.
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