Никаких пятен и неприятного запаха за три метра: самые потливые подмышки можно взять под контроль простым средством

Многим знакома проблема запаха в области подмышек — с этим сталкиваются и мужчины, и женщины разных возрастов. Причиной обычно становятся бактерии, размножающиеся в тёплой и влажной среде.

Как помогают дезодоранты и антиперспиранты

Обычные дезодоранты маскируют запах и замедляют рост бактерий, а антиперспиранты дополнительно блокируют работу потовых желёз, уменьшая само потоотделение. Если эти средства не дают эффекта, стоит обратиться к врачу — возможно, причина кроется в проблемах со здоровьем.

Народные средства, проверенные временем

Когда в аптеках ещё не было дезодорантов, люди пользовались подручными средствами. Некоторые из них актуальны и сегодня.