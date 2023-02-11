"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема": Кадыров посвятил стихотворение Семену Слепакову

Рамзан Кадыров написал стихотворение, посвященное сбежавшему из РФ юмористу Семену Слепакову

Глава Чечни Рамзан Кадыров сочинил стихотворение, посвященное российскому комедийному актеру Семену Слепакову. В нем Кадыров высмеивает отсутствие патриотизма у Слепакова, а также критикует его поэтические способности.

"Сеня, не двигай бровями так строго,

Сядь, посиди - отойдёшь понемногу.

Ты, как я понял, стремишься в поэты,

Дерзким глаголом рифмуя сонеты?

Слово за словом, сложилася куча,

(Нет, не бумажная) Сёма, ты - круча!

Пушкина в Лету! И Фет не престижен!

Блок растерялся, тобою пристыжен.

Кто-то обжегся своей папироской,

Это волнуется, видимо, Бродский,

Лоб свой напрасно наморщил Есенин:

"Как же добраться до уровня Сени?"

Грезит общественность снова и снова -

Как разгадать феномен Слепакова?

Сотни гипотез и тысячи мнений!

Правда одна, он - непонятый гений!

Как филигранно, воздействием шутки,

Он напрягает людские желудки.

И, не дай Бог, если что-то острее,



Жди симптоматику от диареи!

Помните чудную песню с Рамзаном?

(Друг наш тогда переел пармезана).

Он посчитал, что надежнее сыром

Взять все трофеи футбольного мира).

Он тут недавно, нацистам в угоду,

Сбацал про "русскую маму" народу.

Вот и узнали все матери враз -

Кто тут поэт, кто - бесстыжая мразь.

Тошно мне здесь разбирать эти "вирши".

Был популярный хохмач - да и вышел.

Мода пошла у зажравшихся хамов -

Хором Кормилицу бывшую хаять!

Ну ничего! Мы все сами осилим…

Есть еще "Пушкины" в недрах России,

Что о героях баталий жестоких

Славные песни оставят потомкам!

Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.

Я на Кавказе, ты - где-нибудь "дома",

Жги, хайпоед, на предательской ниве.

Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?"

Стихотворение опубликовано в telegram-канале Кадырова.

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