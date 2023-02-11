"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема": Кадыров посвятил стихотворение Семену Слепакову
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сочинил стихотворение, посвященное российскому комедийному актеру Семену Слепакову. В нем Кадыров высмеивает отсутствие патриотизма у Слепакова, а также критикует его поэтические способности.
"Сеня, не двигай бровями так строго,
Сядь, посиди - отойдёшь понемногу.
Ты, как я понял, стремишься в поэты,
Дерзким глаголом рифмуя сонеты?
Слово за словом, сложилася куча,
(Нет, не бумажная) Сёма, ты - круча!
Пушкина в Лету! И Фет не престижен!
Блок растерялся, тобою пристыжен.
Кто-то обжегся своей папироской,
Это волнуется, видимо, Бродский,
Лоб свой напрасно наморщил Есенин:
"Как же добраться до уровня Сени?"
Грезит общественность снова и снова -
Как разгадать феномен Слепакова?
Сотни гипотез и тысячи мнений!
Правда одна, он - непонятый гений!
Как филигранно, воздействием шутки,
Он напрягает людские желудки.
И, не дай Бог, если что-то острее,
Помните чудную песню с Рамзаном?
(Друг наш тогда переел пармезана).
Он посчитал, что надежнее сыром
Взять все трофеи футбольного мира).
Он тут недавно, нацистам в угоду,
Сбацал про "русскую маму" народу.
Вот и узнали все матери враз -
Кто тут поэт, кто - бесстыжая мразь.
Тошно мне здесь разбирать эти "вирши".
Был популярный хохмач - да и вышел.
Мода пошла у зажравшихся хамов -
Хором Кормилицу бывшую хаять!
Ну ничего! Мы все сами осилим…
Есть еще "Пушкины" в недрах России,
Что о героях баталий жестоких
Славные песни оставят потомкам!
Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.
Я на Кавказе, ты - где-нибудь "дома",
Жги, хайпоед, на предательской ниве.
Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?"
Стихотворение опубликовано в telegram-канале Кадырова.
Комик Семен Слепаков написал песню о российских солдатах, погибших в ходе специальной военной операции. За нее Слепакову может грозить уголовное преследование по делу о публичной дискредитации ВС РФ. В Госдуме предложили лишить Слепакова российского гражданства.
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