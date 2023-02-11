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"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема": Кадыров посвятил стихотворение Семену Слепакову

Рамзан Кадыров написал стихотворение, посвященное сбежавшему из РФ юмористу Семену Слепакову
"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема": Кадыров посвятил стихотворение Семену Слепакову

Фото: открытые источники

Глава Чечни Рамзан Кадыров сочинил стихотворение, посвященное российскому комедийному актеру Семену Слепакову. В нем Кадыров высмеивает отсутствие патриотизма у Слепакова, а также критикует его поэтические способности.

"Сеня, не двигай бровями так строго,
Сядь, посиди - отойдёшь понемногу.
Ты, как я понял, стремишься в поэты,
Дерзким глаголом рифмуя сонеты?

Слово за словом, сложилася куча,
(Нет, не бумажная) Сёма, ты - круча!
Пушкина в Лету! И Фет не престижен!
Блок растерялся, тобою пристыжен.

Кто-то обжегся своей папироской,
Это волнуется, видимо, Бродский,
Лоб свой напрасно наморщил Есенин:
"Как же добраться до уровня Сени?"

Грезит общественность снова и снова -
Как разгадать феномен Слепакова?
Сотни гипотез и тысячи мнений!
Правда одна, он - непонятый гений!

Как филигранно, воздействием шутки,
Он напрягает людские желудки.
И, не дай Бог, если что-то острее,

Жди симптоматику от диареи!

Помните чудную песню с Рамзаном?
(Друг наш тогда переел пармезана).
Он посчитал, что надежнее сыром
Взять все трофеи футбольного мира).

Он тут недавно, нацистам в угоду,
Сбацал про "русскую маму" народу.
Вот и узнали все матери враз -
Кто тут поэт, кто - бесстыжая мразь.

Тошно мне здесь разбирать эти "вирши".
Был популярный хохмач - да и вышел.
Мода пошла у зажравшихся хамов -
Хором Кормилицу бывшую хаять!

Ну ничего! Мы все сами осилим…
Есть еще "Пушкины" в недрах России,
Что о героях баталий жестоких
Славные песни оставят потомкам!

Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.
Я на Кавказе, ты - где-нибудь "дома",
Жги, хайпоед, на предательской ниве.
Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?"

Стихотворение опубликовано в telegram-канале Кадырова.

Комик Семен Слепаков написал песню о российских солдатах, погибших в ходе специальной военной операции. За нее Слепакову может грозить уголовное преследование по делу о публичной дискредитации ВС РФ. В Госдуме предложили лишить Слепакова российского гражданства.

Ранее мы сообщали, что российские десантники под Херсоном вышли пристрелять гранатомет и устроили в рядах ВСУ большой переполох.

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