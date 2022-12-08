Британский наемник Макдональд рассказал, почему до ужаса боялся на Украине бойцов ВС РФ

Британский наемник Макдональд в ходе интервью о поездке на Украину рассказал, что больше всего боялся российских десантников.

Боевые действия, в которых он участвовал, совершенно не похожи на компьютерные игры, ведь шансы погибнуть во время обстрела предельно высоки. Стоит отметить что он рассказал, что организация вооруженных сил Украины оставляет желать лучшего, а хищение западного оружия – обычное дело для украинских военных, сообщает информационное издание "ИноСми".

"Хочу предупредить всех, кто хочет поехать на Украину: не думайте, что все будет легко и просто – кто воюет с русскими, того постоянно и сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty. Артиллерия бьет непрерывно",- заявил бывший британский наемник.

По его словам, самые страшные - российские десантники. Лично он очень боялся встречи с ними.