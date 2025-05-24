Не лечат, а только колечат: в России участились случаи поражения печени из-за использования БАДов

В последние годы в России заметно увеличилось число случаев токсического поражения печени, связанных с бесконтрольным приёмом биологически активных добавок (БАД). Раньше такие серьёзные болезни чаще связывали с алкоголем, но теперь всё чаще причиной становятся именно популярные у населения биодобавки. Люди, поддавшись активной рекламе, воспринимают БАДы как лекарства и принимают их без консультации с врачом, что может нанести серьёзный вред здоровью.

Председатель профильного комитета Сергей Леонов отметил, что требования к производству БАД гораздо ниже, чем к лекарствам, и для их регистрации не нужны клинические испытания безопасности и эффективности. Он привёл пример с добавками, которые продавались на российских маркетплейсах и из-за которых в Японии пострадали сотни людей. В России такие БАДы не были зарегистрированы, и их продажу удалось запретить только через суд.

В связи с этим в стране планируется ужесточить контроль за оборотом биодобавок. Одним из нововведений станет право Роспотребнадзора блокировать сайты с информацией о запрещённых БАДах ещё до судебного решения. Это поможет быстрее выводить опасные продукты из нелегального оборота и повысить безопасность граждан.

Также новый закон предусматривает, что врачи смогут назначать БАДы только из списка, утверждённого Минздравом, и только как дополнение к основной терапии. Такой подход обеспечит качество добавок и позволит специалистам учитывать индивидуальные особенности пациентов, пишет источник.