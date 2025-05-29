Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Не йод и не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с куста

Узнайте простой и эффективный рецепт удобрения ...

YouTube

Подписаться на Дзен.канал

Как правильно подкормить клубнику летом: простой рецепт удобрения от биолога

С наступлением лета клубника активно растёт и нуждается в грамотном уходе. Биолог Ирина Сушилова рекомендует подкормки, которые помогут увеличить урожай и улучшить качество ягод.

Рецепт питательного удобрения

Для приготовления раствора возьмите:

  • 1 литр измельчённой крапивы
  • Пригоршню панировочных сухарей
  • 2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Смешайте ингредиенты в 15-литровом ведре с тёплой водой и дайте настояться 2 дня. Перед использованием раствор нужно отфильтровать.

Как применять

Орошайте кусты клубники непосредственно под корень, на влажную почву. Расход — примерно один стакан раствора на куст, сообщает usolie.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Технологии оживили «Титаник»

Интересное в Казани

день назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер

чем обработать крысу от блох

Лонгриды

день назад

Звезда «Матч ТВ» Камиля Харисова о командной тактике и неожиданных союзах в «Мастере игры»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Не выходить из дома — это реально: лучшие службы доставки еды и товаров в Казани

контент-маркетинг заказать в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Мать пострадавшей при нападении в Байкальске сказала, что до ЧП ей звонила дочь

Новости Казани

день назад

В СК России доложат о расследовании по делу об изнасиловании в Казани

Лонгриды

7 часов назад

Где в Татарстане можно купаться этим летом: полный список пляжей

Новости Казани

день назад

В УФСИН РФ по Татарстану рассказали, что из СИЗО никто не сбегал

Новости Казани

день назад

Суд приговорил бывшего ректора КФУ к 22 годам колонии
Лонгриды
7 часов назад

Где в Татарстане можно купаться этим летом: полный список пляжей

Лето в Татарстане вступает в свои права — возду...

Новости Казани

19 минут назад

Кафе «Баку» в Казани закрыли на 45 суток из-за грубых санитарных нарушений

Интересное в Казани

день назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер

Новости Казани

2 часа назад

Казанский жировой комбинат обязали выплатить 2,9 млн рублей за ущерб экологии

Новости Татарстана

2 часа назад

В УФАС РТ прокомментировали жалобы на высокие цены на картофель
В Нижнекамске женщина пойдет под суд за обман м...
Новости Татарстана
час назад

В Нижнекамске женщина пойдет под суд за обман маркетплейса

Не у нас

2 часа назад

Строительство Великой Китайской стены началось раньше, чем все думали

Новости Казани

4 часа назад

В Казани на улицы выйдут машины с рисунками подопечных благотворительного фонда

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане женщина оттаскала ребёнка в ответ на брань
“Перед вами откроются двери”: предприниматель и...
Интересное в Казани
6 дней назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе