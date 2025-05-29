Не йод и не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с куста
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Как правильно подкормить клубнику летом: простой рецепт удобрения от биолога
С наступлением лета клубника активно растёт и нуждается в грамотном уходе. Биолог Ирина Сушилова рекомендует подкормки, которые помогут увеличить урожай и улучшить качество ягод.
Рецепт питательного удобрения
Для приготовления раствора возьмите:
- 1 литр измельчённой крапивы
- Пригоршню панировочных сухарей
- 2 столовые ложки гранулированных дрожжей
Смешайте ингредиенты в 15-литровом ведре с тёплой водой и дайте настояться 2 дня. Перед использованием раствор нужно отфильтровать.
Как применять
Орошайте кусты клубники непосредственно под корень, на влажную почву. Расход — примерно один стакан раствора на куст, сообщает usolie.
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