Не йод и не бор: вот чем надо полить клубнику во время цветения – ягод собираем по 6 кг с куста

Как правильно подкормить клубнику летом: простой рецепт удобрения от биолога

С наступлением лета клубника активно растёт и нуждается в грамотном уходе. Биолог Ирина Сушилова рекомендует подкормки, которые помогут увеличить урожай и улучшить качество ягод.

Рецепт питательного удобрения

Для приготовления раствора возьмите:

1 литр измельчённой крапивы

Пригоршню панировочных сухарей

2 столовые ложки гранулированных дрожжей

Смешайте ингредиенты в 15-литровом ведре с тёплой водой и дайте настояться 2 дня. Перед использованием раствор нужно отфильтровать.

Как применять

Орошайте кусты клубники непосредственно под корень, на влажную почву. Расход — примерно один стакан раствора на куст, сообщает usolie.