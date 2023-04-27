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Не будет выходных. В расписание майских праздников внесли неожиданные изменения

Не будет выходных. В расписание майских праздников внесли неожиданные изменения

Фото: открытые источники

Россиян порадовали расширением майских каникул и одновременно огорчили уменьшением январских. Принято решение о переносе части дней с января на май, в результате чего зимние выходные станут короче, а весенние — длиннее.

В следующем году от январского отдыха россиян отнимут два дня, поскольку 6-7 января будут субботой и воскресеньем. Однако приняли решение не переносить их на будни, а выйти всей страной на работу 8 января.

Это дало возможность сделать выходными 2 и 3 мая. Еще один выходной с зимы будет перенесен на 10 мая. Таким образом в следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

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