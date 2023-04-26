Назван российский крем, который оказался лучше французского люкса и намного дешевле

Найдете в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса
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Эксперты "Марки Качества" выявили лучшие кремы с добавлением витамина С. И победил в исследовании не французский люкс и не корейский топ, а именно российский крем - Kora Phytocosmetics.
Эксперты считают, что недорогой российский продукт прекрасно впитывается, эффективно восстанавливает кожу.
Он снимает раздражение, экономичен - его не требуется слишком много для достижения блистательного эффекта.
Российский крем неожиданно для крупнейших мировых косметических компаний попал в ТОП-3 всемирного рейтинга, уступив только французскому производителю Vichy Liftactiv Collagen Specialist.
При этом цена французского крема составляет минимум 3500 рублей, а российский продукт стоит всего 500 рублей.