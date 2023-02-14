На Украине в небе над Артемовском сбили Су-24 главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
Фото: Военное дело
Над Артёмовском на Украине сбит Су-24, на котором совершал вылет основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вызывая Зеленского на воздушный бой за Бахмут.
Информация подтверждена военкорами и официальным каналом частной военной компании в Telegram. Фронтовой бомбардировщик попал под огонь украинской противовоздушной обороны во время вылета на боевое задание.
Уточняется, что командир горящего Су-24 совершил буквально чудо: удалось спасти самолет и посадить его на аэродром. Обошлось без жертв.
Ранее мы сообщали, что еще одного бойца ЧВК "Вагнер" показательно казнили кувалдой на Украине за предательство.