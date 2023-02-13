Еще одного бойца ЧВК "Вагнер" показательно казнили кувалдой на Украине за предательство

Grey Zone опубликовал видео казни еще одного бойца ЧВК "Вагнер", сбежавшего к ВСУ

В сети появились кадры предположительной казни бойца частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", участвовавшего в спецоперации на Украине и перешедшего на сторону неприятеля. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал Grey Zone, который связывают с группой "оркестрантов".

Уточняется, что речь идет о 44-летнем Дмитрии Якущенко. Мужчина родился в Крыму и был неоднократно судим, в том числе за разбой и убийство.

Отбывая 19-летний срок, осужденный был завербован в ряды ЧВК, однако через четыре дня после прибытия на фронт, как стало известно, осуществил переход на сторону противника.

"Если у кого-то есть возможность уйти, лучше уходить", — заявил Якущенко на кадрах, записанных в украинском плену, и признался, что изначально планировал побег, а потому и выбрался из колонии в ряды "вагнеровцев".

Впоследствии канал демонстрирует другое видео, на котором боец сидит на полу, его голова примотана скотчем к "наковальне" из бетонных брусков, а за его спиной стоит неизвестный в камуфляже с кувалдой в руках. Якущенко рассказывает, что находился в Днепре, получил удар по голове, потерял сознание и очнулся в подвале, где ему сообщили, что его "будут судить".

После этих слов стоящий за спиной человек бьет мужчину кувалдой по голове.

В ноябре прошлого года в сети заметили видео аналогичного содержания — на кадрах была запечатлена казнь кувалдой некоего Евгения Нужина за то, что он, являясь бойцом ЧВК "Вагнер", бежал на сторону Вооруженных сил Украины. Основатель группы Евгений Пригожин позднее прокомментировал данную запись словами "собаке — собачья смерть".

Ранее мы сообщали, что после штурма ЧВК "Вагнер" выжил только каждый пятый боевик ВСУ.

