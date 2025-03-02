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"Мы постараемся сделать все возможное": Трамп гарантирует вернуть Украине как можно больше территорий

В рамках первого заседания своего кабинета мини...

ferra.ru

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В рамках первого заседания своего кабинета министров, транслировавшегося на YouTube под эгидой Белого дома, президент США Дональд Трамп объявил о намерении США оказать всеобъемлющую поддержку Украине в вопросе восстановления суверенитета над утраченными территориями. Трамп подчеркнул, что американская сторона "приложит все усилия для достижения наилучшего возможного результата для всех участников, особенно для Украины". По его словам, Россия должна пойти на компромиссные уступки, хотя Украине следует отказаться от планов на вступление в НАТО, что, по мнению Трампа, стало причиной нынешнего кризиса.

Трагедия в Грайвороне после атаки дроном

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в результате удара украинского беспилотника по Грайворону. Дрон атаковал автомобиль, в результате чего один человек погиб на месте. Еще один пострадал, получив серьезные осколочные ранения. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы.

Пересмотр пенсионных выплат в следующем месяце

Профессор Вадим Виноградов из НИУ ВШЭ объявил, что в марте пенсии некоторых категорий граждан снизятся по сравнению с февралем из-за особенностей индексации, проведенной ранее в этом году. После январского повышения пенсий на 7,3%, февральская индексация составила 9,5% в связи с реальным уровнем инфляции, однако в марте дополнительные выплаты не предусмотрены, что приведет к уменьшению общей суммы выплат.

Инициатива по поддержке пенсионеров обсуждается в Госдуме

В Госдуме рассматривается законопроект, предложенный депутатом Сергеем Мироновым, направленный на предоставление бесплатной юридической помощи пожилым людям. Миронов указывает, что пенсионеры часто сталкиваются с проблемами, связанными с обманом и нарушением их прав. Проект закона направлен на то, чтобы улучшить доступ пожилых людей к квалифицированным юридическим услугам.

Погодные условия и местные события в Воронеже

Сегодня в Воронеже ожидается переменная облачность, температура воздуха днем достигнет -4°С. Город живет своей повседневной жизнью, несмотря на серьезные новости последних дней, включая уголовные дела и общественные проблемы, требующие внимания.

Эти новости подчеркивают многоаспектность современных вызовов, с которыми сталкиваются страны на международной арене и внутри собственных границ, пишет moe-online.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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