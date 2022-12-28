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Мобилизованный с пьяных глаз убил своего начальника в штабном вагоне поезда

Мобилизованный с пьяных глаз убил своего начальника в штабном вагоне поезда

Фото: mgorsk.ru

В Челябинской области мобилизованного местного жителя, который убил своего начальника, взяли под стражу на два месяца. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу суда.

По предварительным данным, в купе штабного вагона мобилизованный старший сержант в состоянии алкогольного опьянения ударил капитана, призванного также во время мобилизации. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Ранее мы сообщали, что раненый российский боец устроил самоподрыв в окопе, чтобы не сдаваться в плен к ВСУ.

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