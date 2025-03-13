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Мобилизация в России 2025: вторая волна неизбежна, тревожные сведения приходят прямиком из Курской области

геополитические вызовы, с которыми Россия столк...

rzn.mk.ru

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В канун 2025 года Россия сталкивается с глобальными геополитическими проблемами, обусловленными действующей с марта 2022 года спецоперацией.

Эта ситуация не только активизирует политические дебаты внутри страны, но и ставит перед обществом ряд важных вопросов, в том числе о возможности проведения второй волны мобилизации.

С каждым днем обсуждение этой темы в российских и зарубежных СМИ усиливается, но окончательного ответа пока нет.

Решение о мобилизации будет зависеть от ряда ключевых факторов, среди которых:

  • Текущая ситуация на фронте: Боевые действия продолжаются, особенно ожесточенные стычки происходят в направлении Донецка и Авдеевска, а также в районе Купянска и Красного Лимана, где украинские войска активно наступают.
  • Оценка военных ресурсов: По словам военного аналитика Юрия Подоляка, для поддержания стратегического преимущества России требуются дополнительные человеческие и материальные ресурсы.
  • Обстановка в приграничных регионах: Повышенные обстрелы и диверсии в Курской области требуют дополнительных мер безопасности.

Аргументы за и против мобилизации:

  • За: Необходимость в ротации и поддержке численности войск, а также компенсация потерь личного состава.
  • Против: Существует достаточный резерв контрактников и добровольцев, при этом экономические затраты высоки, и есть риск усиления социального напряжения в стране.

На текущий момент новая волна мобилизации не объявлена, и любые будущие решения будут зависеть от изменений на фронте и общего состояния страны как в политическом, так и в экономическом плане.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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