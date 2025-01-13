Минобороны сообщило о 8 уничтоженных БПЛА над 3 регионами РФ
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На протяжении ночи средства ПВО РФ ликвидировали 8 украинских беспилотных летательных аппаратов как проинформировало 13 января Минобороны Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что 6 беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Воронежской областью, а по 1 объекту — в Брянской и Белгородской областях. Данный сведения были размещена в телеграм-канале министерства.
Мэрия Казани подготовила памятку для жителей, в которой подробно разъясняется, как действовать в случае атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Главное правило — сохранять спокойствие и следовать инструкциям.
Соблюдение мер безопасности помогут минимизировать риски и защитить себя и окружающих в случае атаки.
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