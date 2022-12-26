Минобороны РФ: при взрыве БПЛА на военном аэродроме в Энгельсе погибли трое военных

Трое военнослужащих погибли на стратегическом аэродроме в Энгельсе в Саратовской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает утром 26 декабря Минобороно (МО) России.

В ведомстве уточнили, что погибшие — военнослужащие технического состава.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что в социальных сетях распространилась информация об инциденте, произошедшем в Энгельсе ночью. Он опроверг сообщения об эвакуации жителей города и добавил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Ранее мы сообщали, что в Саратовской области в районе стратегического аэродрома в Энгельсе снова прозвучали взрывы и надрывается сирена тревоги.