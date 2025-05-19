Мангалы теперь под запретом? Вот что предложили в Госдуме - россияне схватились за голову
forumhouse.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить продажу одноразовых мангалов из-за их вреда для экологии и угрозы пожаров. МЧС поддержало инициативу.
Угроза экологии и рост мусора в лесах
С наступлением лета количество мусора в природных зонах резко возрастает. Одноразовые мангалы, продающиеся по цене 200–300 рублей, становятся массовым источником загрязнения. Они часто остаются на местах пикников, загрязняя леса, берега рек и озёр. Поскольку такие изделия обычно изготавливаются из неперерабатываемых материалов, они не разлагаются десятилетиями.
Кроме того, раскалённые одноразовые конструкции часто становятся причиной возгораний, особенно в засушливых регионах.
Предложение: запрет и инфраструктура
Милонов направил официальное обращение в Минприроды с предложением запретить продажу одноразовых мангалов на всей территории России. Вместо них он предлагает использовать многоразовые конструкции и создавать специальные оборудованные зоны для пикников — с мангалами, контейнерами для мусора и средствами пожаротушения.
Поддержка со стороны МЧС
Министерство по чрезвычайным ситуациям поддержало инициативу. Ведомство подчеркнуло, что ежегодно в стране фиксируются десятки лесных пожаров, причиной которых становится халатное обращение с огнём — в том числе при использовании одноразовых мангалов.
Что это даст?
Ожидается, что реализация инициативы приведёт к следующим изменениям:
- сократится объём мусора в заповедных зонах;
- снизится риск природных пожаров;
- повысится экологическая культура населения;
- вырастет комфорт и безопасность отдыхающих.
Переход на многоразовые мангалы, по мнению экспертов, потребует лишь незначительной адаптации, зато обеспечит долгосрочную защиту окружающей среды, сообщает progorod40.
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