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Мангалы теперь под запретом? Вот что предложили в Госдуме - россияне схватились за голову

Виталий Милонов предложил запретить продажу одн...

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить продажу одноразовых мангалов из-за их вреда для экологии и угрозы пожаров. МЧС поддержало инициативу.

Угроза экологии и рост мусора в лесах

С наступлением лета количество мусора в природных зонах резко возрастает. Одноразовые мангалы, продающиеся по цене 200–300 рублей, становятся массовым источником загрязнения. Они часто остаются на местах пикников, загрязняя леса, берега рек и озёр. Поскольку такие изделия обычно изготавливаются из неперерабатываемых материалов, они не разлагаются десятилетиями.

Кроме того, раскалённые одноразовые конструкции часто становятся причиной возгораний, особенно в засушливых регионах.

Предложение: запрет и инфраструктура

Милонов направил официальное обращение в Минприроды с предложением запретить продажу одноразовых мангалов на всей территории России. Вместо них он предлагает использовать многоразовые конструкции и создавать специальные оборудованные зоны для пикников — с мангалами, контейнерами для мусора и средствами пожаротушения.

Поддержка со стороны МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям поддержало инициативу. Ведомство подчеркнуло, что ежегодно в стране фиксируются десятки лесных пожаров, причиной которых становится халатное обращение с огнём — в том числе при использовании одноразовых мангалов.

Что это даст?

Ожидается, что реализация инициативы приведёт к следующим изменениям:

  • сократится объём мусора в заповедных зонах;
  • снизится риск природных пожаров;
  • повысится экологическая культура населения;
  • вырастет комфорт и безопасность отдыхающих.

Переход на многоразовые мангалы, по мнению экспертов, потребует лишь незначительной адаптации, зато обеспечит долгосрочную защиту окружающей среды, сообщает progorod40.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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