"Маме звонили": российский военнопленный рассказал, чего от него добивались украинцы в плену

Российский военнопленный рассказал, что ВСУ вынуждали его маму провести политическую акцию против Путина

Российский военнопленный, возвращенный по обмену, рассказал РИА Новости, чего от него добивались украинские боевики в плену. По словам Александра Блошенко, всушники требовали, чтобы его мать вышла на Красную площадь и провела там политическую акцию против Путина.

"Избивали, топили… Когда уже привезли, был электрошок - тапик. Дубинкой резиновой били… Позывные хотели (узнать). И местоположение (товарищей). Попросили позвонить… Маме звонили с моего телефона. И сказали, чтобы она вышла на Красную площадь с плакатом... Когда (потом) перевезли в другое место, там был тапик электрический", — рассказал Блошенко.

"Тапиком" в украинском плену именуют пытку с применение электротока.

По словам военного, оказавшихся в украинском плену российских бойцов силой и психологическим давлением заставляют отказываться от участия в процедуре обмена.

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