"Никто оттуда еще не вернулся": в России продолжается расследование об отчаянном послании мобилизованных из Татарстана

В России продолжается расследование об отчаянном послании мобилизованных из Татарстана

В России продолжается расследование инцидента с призывом о помощи российских военных, которых мобилизовали в Татарстане и, по их данным, бросили без оружия и обмундирования на отражение атаки ВСУ в ДНР, пишет издание "Царьград".

Ролик с отчаянной мольбой о помощи мобилизованных татарстанцев появился в сети и вызвал эффект сошедшей лавины. Военные рассказали, что в боях погибли многие бойцы, в ролике прозвучали призывы отказаться от мобилизации, потому что "живыми после таких боев никто не возвращается".

Оперативно было принято решение о возвращении мобилизованных в их полк на те учетные специальности, по которым их и призвали - в основном, мужчины повара, водители. Обмудсмен Москалькова попросила командующего СВО генерала Герасимова внимательно разобраться в этой истории. Сейчас идет проверка, которая поможет установить, кто и зачем бросил бойцов из Татарстана в мясорубку без подготовки и амуниции.

Ранее ProKazan собщал, что военный эксперт рассказал о тайне невероятной "стойкости" частей ВСУ, обороняющих Артемовск и Марьинку.