"Мама, я летчика люблю": пассажирка российского рейса разделась в самолете и пыталась штурмом взять кабину пилотов

Пассажирка рейса "Аэрофлота" пыталась прорваться в кабину пилотов

Пассажирка авиарейса Ставрополь - Москва пыталась с боем прорваться в кабину пилотов, сообщает ТАСС. Ее пришлось передать сотрудникам полиции.

"Пассажир рейса SU1365 Ставрополь - Москва, находясь в неадекватном состоянии, грубо нарушала правила поведения на борту воздушного судна, игнорировала неоднократные предупреждения экипажа и попыталась прорваться в кабину пилотов. Командир воздушного судна в связи с деструктивным поведением пассажира принял решение о применении средств сдерживания", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Полуголую пассажирку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. В авиакомпании же отметили, что этот случай стал еще одним, явно доказывающим, что в РФ должно быть ужесточено наказание за авиадебоши.

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