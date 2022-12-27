Лавров: США угрожают физической ликвидацией президента России Путина

Заявления "неназванных официальных лиц" из Пентагона о нанесении "обезглавливающего удара" по Кремлю, по сути, говорят об угрозе физического устранения главы российского государства Владимира Путин. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.

"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов", - отметил Лавров.

Также Лавров напомнил, что с Запада поступали недружественные сигналы в ядерной сфере.

"Там, похоже, совсем отбросили какие-либо приличия. Ярко отметилась, в частности, небезызвестная Лиз Трасс (бывший премьер-министр Великобритании), без тени сомнения заявившая в ходе предвыборных дебатов, что вполне готова отдать приказ о ядерном ударе", - отметил министр.

Ранее мы сообщали, что политолог Марченко назвал "главного кандидата" в преемники Путина - это имя россиянам хорошо знакомо.