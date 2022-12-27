"Главным кандидатом" на пост преемника президента РФ Владимира Путина российский политолог Евгений Марченко назвал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В своей программной статье Дмитрий Медведев обозначил цели СВО, включая полную демилитаризацию Украины. Он заявил также что не видит необходимости соглашаться на новые договоренности по разоружению, пишет НСН.

Марченко считает, что в 2024 году Путин может пойти на выборы и выиграть их. Но также на выборы могут выдвинуть Медведева как преемника Путина.

По мнению политолога, Путин рассматривает различные сценарии. Сейчас же можно говорить об усилении Дмитрия Медведева и главы правительства Михаила Мишустина. Также серьезно заявил о себе глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди других политиков, чье влияние усилилось, Марков назвал секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, мэра Москвы Сергея Собянина, замглавы Администрации президента Сергея Кириенко.

Тем не менее, считает он, что как раз Медведев будет главным преемником, на что указывает и то, что он поддерживает контакты РФ и Китая.