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Квитанции по ЖКХ пустые: от этих выплат окончательно освободили пожилых людей

Пожилые граждане России получили шанс существенно уменьшить свои расходы на ЖКХ благодаря предусмотренным компенсациям и скидкам.

Даниил Мурзов

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Пожилые граждане России получили шанс существенно уменьшить свои расходы на ЖКХ благодаря предусмотренным компенсациям и скидкам.

Эта возможность доступна для пенсионеров по всей стране, как напоминают в редакции издания ussurmedia.ru.

Согласно действующему законодательству, жители России пенсионного возраста имеют право освободиться от уплаты налога на один объект каждого типа имущества: квартиры, дома, гаража. Такой шаг позволяет сохранить часть личных сбережений и облегчить финансовое положение пожилых граждан.

В ряде регионов установлены льготы по земельному и транспортному налогам, критерии и размеры которых определяются на местном уровне. Для получения льгот необходимо обратиться в местные органы с заявлением и предоставить соответствующие документы, подтверждающие статус пенсионера?сообщает PROGOROD43.

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