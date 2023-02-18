"Красивая, около 35 лет": в ЛНР в бою ликвидировали украинскую женщину-снайпера

РИА "Новости": украинскую женщину-снайпера ликвидировали в бою в ЛНР

Участвовавшую в боях против ВС РФ женщину-снайпера из Украины ликвидировали в бою в ЛНР, пишет РИА Новости со ссылкой на комендира взвода разведки ВДВ.

Сообщается, что снайперы России ликвидировали снайперскую пару с Украины во время штурма.

"Непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов было обнаружено, что снайпером является женщина около 35 лет", — говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина была довольно красивой, ее личность устанавливается.

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