"Красивая, около 35 лет": в ЛНР в бою ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Фото: ptoday.ru
Участвовавшую в боях против ВС РФ женщину-снайпера из Украины ликвидировали в бою в ЛНР, пишет РИА Новости со ссылкой на комендира взвода разведки ВДВ.
Сообщается, что снайперы России ликвидировали снайперскую пару с Украины во время штурма.
"Непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов было обнаружено, что снайпером является женщина около 35 лет", — говорится в сообщении.
Сообщается, что женщина была довольно красивой, ее личность устанавливается.
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