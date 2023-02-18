Кто сказал, что танки не летают? Танк ВСУ после точного попадания спецназа РФ взлетел в воздух

Танк ВСУ взлетел на воздух после одного точного удара спецназа РФ

В Сети появились кадры уничтожения танка вооружённых сил Украины (ВСУ) точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса (ПТУР) оператором 58-го отдельного батальона спецназначения армии ДНР. Запись публикует издание "Русская весна" в своём Telegram-канале.

Эксперты отмечают, что оператор навёл ракету на танк настолько точно, что в результате её попадания в цель сдетонировал боекомплект бронемашины и, как следствие, весь экипаж вместе с вверенной ему техникой был испепелён дотла еще в полете бронемашины.