Фомченков заявил, что военных ВСУ принуждают отказываться от оповещения родных в случае гибели

Бойцов ВСУ заставляют подписывать отказ от оповещений родственников в случае, если военный погибнет. Об этом в интервью URA.RU заявил командир "Русского Легиона" Сергей Фомченков.

Главная цель, считает он, - скрыть личность умершего военнослужащего, уменьшить список потерь.

Потери ВСУ сейчас несут колоссальные, командование как может, старается минимизировать это в сводках. На полную мощность работают полученные от Германии крематории. Сообщается о работе черных трансплантологов в моргах Николаева.

Социальное недовольство в обществе Украины нарастает, люди требуют правды о своих "пропавших без вести" родственниках.

Ранее мы сообщали, что Баранец раскрыл новую технологию секретных украинских кладбищ.