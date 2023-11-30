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Кишечная палочка и сальмонелла: в Роскачестве рассказали марки каких пельменей не стоит покупать

Кишечная палочка и сальмонелла: в Роскачестве рассказали марки каких пельменей не стоит покупать

mixyfotos.ru

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Российская система качества выяснила, что доминирующая часть россиян не готовит пельмени самостоятельно, а покупает полуфабрикаты в магазинах. Главная задача же названной организации следить за качеством и безопасностью предлагаемых гражданам нашей страны продуктов питания, поэтому пельмени не стали исключением, и эксперты проверили ряд образцов популярнейшего в России товара.

Результаты исследования оказались весьма огорчающими, так как во многих пельменях от разных производителей были обнаружены вредные и опасные для организма человека ингредиенты, сообщает «Блокнот Борисоглебск».

Специалисты Роскачества занесли в черный список пельмени от следующих торговых брендов: «Горячая штучка», «Мясной дворик», «Сибирская коллекция», «Рестория», «Тураково», «Зеленая линия», «Останкинские традиционные», так как в образцах под перечисленными марками было выявлено содержание вредоносных микроорганизмов, в том числе бактерии сальмонеллы и кишечной палочки, которые вызывают серьезные заболевания. Вместе с тем к покупке не рекомендуются полуфабрикаты от брендов «Ложкаревъ» и «Стародворье» из-за обнаруженных в составе частиц костной ткани.

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