Киллер приехал к магазину на авто с "липовыми" номерами и застрелил вышедшего из торговой точки 32-летнего мужчину

Дерзкое убийство произошло в Иванове. Неизвестный киллер застрелил 32-летнего местного жителя из пистолета Макарова на выходе из магазина, пишет Telegram-канал 112.

Когда покупатель выходил из магазина, к нему подъехал автомобиль с "липовыми" номерами, открыл окно в машине и совершил несколько выстрелов. Жертва скончалась на месте.

Сейчас правоохранители выясняют, был ли погибший случайной жертвой или его кто-то заказал.

Ранее мы сообщали, что преступники угнали самолет, но разбились, забыв открыть подачу топлива.