WSJ: ВСУ за несколько месяцев потеряли наиболее подготовленные подразделения под Артемовском

ВС РФ за последнее время разгромили и по большей части уничтожили наиблее подготовленные и боеспособные подразделения ВСУ в битве за Артемовск. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.

"Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы", — говорится в статье западного издания.

Бригады ВСУ имеют разную подготовку и по этой причине взаимодействие не всегда получается. Так, одна из бригад была выбита с позиций только потому, что соседи-сослуживцы представляли собой неготовых добровольцев, которые струсили и покинули свои позиции без предупреждения.

В пятницу, 3 марта, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически полностью окружили Артемовск. Один из членов подразделения уточнил, что все пути снабжения и отхода ВСУ из города находятся в зоне огневого поражения российский артиллерии.

Ранее ProKazan сообщал, что Украина замерла в ужасе: Генштаб ВСУ считает, что в ближайшее время вероятны сильные ракетные атаки со стороны России.