Украина замерла в ужасе: Генштаб ВСУ считает, что в ближайшее время вероятны сильные ракетные атаки со стороны России
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В оперативном командовании "Юг" Генштаба ВСУ проинформировали, что в скором времени по всей территории Украины могут быть нанесены мощные ракетные удары со стороны российской армии, сообщает информационный портал "Русская весна".
Причиной для паники в командовании "Юг" стало то, что в Черном море на боевое дежурство вышли российские ракетоносители, которые позволяют наносить точечные удары по критической инфраструктуре Украины.
"При этом противник отметил вероятность нанесения российскими войсками точечных ударов", - передает информационный портал "Русская весна".