Украина замерла в ужасе: Генштаб ВСУ считает, что в ближайшее время вероятны сильные ракетные атаки со стороны России

Генштаб ВСУ проинформировал, что в ближайшее время возможны ракетные атаки по Украине

В оперативном командовании "Юг" Генштаба ВСУ проинформировали, что в скором времени по всей территории Украины могут быть нанесены мощные ракетные удары со стороны российской армии, сообщает информационный портал "Русская весна".

Причиной для паники в командовании "Юг" стало то, что в Черном море на боевое дежурство вышли российские ракетоносители, которые позволяют наносить точечные удары по критической инфраструктуре Украины.