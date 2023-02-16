Из всех орудий: утром по Украине нанесли сокрушительный ракетный удар с кораблей ВМФ РФ

По Украине нанесен ракетный удар с кораблей ВМФ России

Сегодня утром по Украине была произведена сокрушительная ракетная атака, сообщает канал "Сводки ополчения Новороссии". Ракеты были выпущений с российских военных кораблей ВМФ РФ.

Взрывы гремели во Львовской, Полтавской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Воздушная тревога охватила всю Украину. Массированный пуски ракет ПВО Украины продолжались около часа.

Ранее ProKazan писал, что стало известно о серьезных потерях ВСУ в Соледаре.

