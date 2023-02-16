Из всех орудий: утром по Украине нанесли сокрушительный ракетный удар с кораблей ВМФ РФ
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Сегодня утром по Украине была произведена сокрушительная ракетная атака, сообщает канал "Сводки ополчения Новороссии". Ракеты были выпущений с российских военных кораблей ВМФ РФ.
Взрывы гремели во Львовской, Полтавской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях.
Воздушная тревога охватила всю Украину. Массированный пуски ракет ПВО Украины продолжались около часа.
Ранее ProKazan писал, что стало известно о серьезных потерях ВСУ в Соледаре.