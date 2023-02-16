Это уже нельзя скрыть: стало известно о серьезных потерях ВСУ в Соледаре

Стало известно, какие потери понесли ВСУ в Соледаре

Украинская армия понесла тяжелые потери в Соледаре. И хоть Киев официально отрицает это, скрывать ужасающие данные уже не получается.

Факт подтвердил в интервью РИА Новости Герой России Антон Елизаров (позывной - "Лотос"). Он командовал штурмом Соледара.

"Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему", — отметил он.

Накануне и пленные бойцы ВСУ подтвердили, что несут страшные потерию

Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил потери украинской армии под Соледаром в несколько тысяч человек. По его словам, Киев с учетом перебрасываемых на это направление резервов также не сможет подсчитать ущерб.

Ранее ProKazan писал, что бойцы ВСУ начали минировать трупы своих сослуживцев, отступая под Кременной.