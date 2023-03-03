"Иногда издевались просто ради издевательства": России передали группу освобожденных их плена военных со следами страшных пыток

В Луганск доставлена группа освобожденных из плена военнослужащих со следами пыток

В Луганск доставлена группа освобожденных из плена военных: каждый из них подвергался насилию, "иногда издевательство ради издевательства" - выбивали зубы и заставляли признаваться в "любви" к Украине, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"В настоящий момент они уже дома, с ними проведен первичный осмотр медиков, выявлены основные заболевания. Они встретились со своими родными и близкими - это главная была их цель. Впереди еще предстоит длительный процесс – реабилитация, лечение", - сообщила Сердюкова журналистам.

Она добавила, что несколько освобожденных в ходе обмена пленных остаются на территории другого субъекта Российской Федерации "ввиду серьезного полученного ущерба здоровью". Сердюкова отметила, что многие из военных лишились личных документов, их отбирали в украинском плену, пишет РИА Новости. Власти ЛНР занимаются решением данной проблемы.

"Есть люди с выбитыми зубами, практически у каждого легкие телесные повреждения. Они, безусловно, будут диагностированы судмедиками. Но уже понятно, что каждый из них подвергался насилию, причем не всегда это было с целью получения какой-то информации, представляющий интерес для украинских военных. Иногда это издевательство ради издевательства – начиная с украинских гимнов и песен и заканчивая "признаниями" в любви к Украине", - рассказала Сердюкова журналистам.

Ранее ProKazan сообщал, что в Госдуме РФ призвали Путина закончить военную спецоперацию на Украине и объявить ей полноценную войну.