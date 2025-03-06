Идеально на 8 марта — рецепт салата «Филадельфия»: станет украшением вашего стола и не испортит фигуру

Салат «Филадельфия» — это не только вкусное, но и эстетически привлекательное блюдо, которое отлично впишется в праздничное меню к 8 Марта.

Он сочетает в себе легкость, пользу и изысканный вкус, а главное — не нанесет вреда фигуре. Рассказываем, как приготовить этот деликатесный салат и чем он так хорош.

Почему именно этот салат?

Низкокалорийный состав. Основные ингредиенты — слабосоленый лосось, свежие овощи и легкий сыр «Филадельфия».

Изящная подача. Салат выглядит как мини-тортик или рулет, что делает его украшением стола.

Полезные свойства. В составе много белка, полезных жиров и витаминов, что делает блюдо идеальным для тех, кто следит за здоровьем.

Рецепт салата «Филадельфия»

Ингредиенты:

200 г слабосоленого лосося;

150 г сыра «Филадельфия» или его аналога;

1 свежий огурец;

1 авокадо;

1 ч. л. лимонного сока;

1 ч. л. соевого соуса;

100 г риса для суши;

1 ч. л. рисового уксуса;

1 ч. л. сахара;

1 лист нори (по желанию);

семена кунжута для украшения.

Приготовление:

Подготовьте рис: отварите его до готовности, добавьте рисовый уксус и сахар, перемешайте и остудите. Нарежьте огурец и авокадо тонкими полосками, сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы оно не потемнело.

Формируем салат:

На плоскую тарелку выложите ровным слоем рис.

Сверху намажьте сыр «Филадельфия».

Разложите ломтики огурца и авокадо.

Завершите слоем слабосоленого лосося.

Украшение: посыпьте кунжутом, добавьте немного соевого соуса для пикантности.

Полезные советы:

Если хотите сделать салат менее калорийным, замените сливочный сыр на греческий йогурт.

Для более эффектной подачи можно свернуть ингредиенты в рулет, используя лист нори.

Подавать салат лучше сразу, чтобы ингредиенты сохранили свежесть.

Этот салат — отличный вариант для легкого и праздничного ужина. Он придаст вашему столу изысканности, а вам — легкости. Приятного аппетита!