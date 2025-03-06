Идеально на 8 марта — рецепт салата «Филадельфия»: станет украшением вашего стола и не испортит фигуру
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Салат «Филадельфия» — это не только вкусное, но и эстетически привлекательное блюдо, которое отлично впишется в праздничное меню к 8 Марта.
Он сочетает в себе легкость, пользу и изысканный вкус, а главное — не нанесет вреда фигуре. Рассказываем, как приготовить этот деликатесный салат и чем он так хорош.
Почему именно этот салат?
- Низкокалорийный состав. Основные ингредиенты — слабосоленый лосось, свежие овощи и легкий сыр «Филадельфия».
- Изящная подача. Салат выглядит как мини-тортик или рулет, что делает его украшением стола.
- Полезные свойства. В составе много белка, полезных жиров и витаминов, что делает блюдо идеальным для тех, кто следит за здоровьем.
Рецепт салата «Филадельфия»
Ингредиенты:
- 200 г слабосоленого лосося;
- 150 г сыра «Филадельфия» или его аналога;
- 1 свежий огурец;
- 1 авокадо;
- 1 ч. л. лимонного сока;
- 1 ч. л. соевого соуса;
- 100 г риса для суши;
- 1 ч. л. рисового уксуса;
- 1 ч. л. сахара;
- 1 лист нори (по желанию);
- семена кунжута для украшения.
Приготовление:
- Подготовьте рис: отварите его до готовности, добавьте рисовый уксус и сахар, перемешайте и остудите.
- Нарежьте огурец и авокадо тонкими полосками, сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
Формируем салат:
- На плоскую тарелку выложите ровным слоем рис.
- Сверху намажьте сыр «Филадельфия».
- Разложите ломтики огурца и авокадо.
- Завершите слоем слабосоленого лосося.
- Украшение: посыпьте кунжутом, добавьте немного соевого соуса для пикантности.
Полезные советы:
- Если хотите сделать салат менее калорийным, замените сливочный сыр на греческий йогурт.
- Для более эффектной подачи можно свернуть ингредиенты в рулет, используя лист нори.
- Подавать салат лучше сразу, чтобы ингредиенты сохранили свежесть.
Этот салат — отличный вариант для легкого и праздничного ужина. Он придаст вашему столу изысканности, а вам — легкости. Приятного аппетита!
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