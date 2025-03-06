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Идеально на 8 марта — рецепт салата «Филадельфия»: станет украшением вашего стола и не испортит фигуру

Салат «Филадельфия» — идеальный выбор на 8 Март...

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Салат «Филадельфия» — это не только вкусное, но и эстетически привлекательное блюдо, которое отлично впишется в праздничное меню к 8 Марта.

Он сочетает в себе легкость, пользу и изысканный вкус, а главное — не нанесет вреда фигуре. Рассказываем, как приготовить этот деликатесный салат и чем он так хорош.

Почему именно этот салат?

  • Низкокалорийный состав. Основные ингредиенты — слабосоленый лосось, свежие овощи и легкий сыр «Филадельфия».
  • Изящная подача. Салат выглядит как мини-тортик или рулет, что делает его украшением стола.
  • Полезные свойства. В составе много белка, полезных жиров и витаминов, что делает блюдо идеальным для тех, кто следит за здоровьем.

Рецепт салата «Филадельфия»

Ингредиенты:

  • 200 г слабосоленого лосося;
  • 150 г сыра «Филадельфия» или его аналога;
  • 1 свежий огурец;
  • 1 авокадо;
  • 1 ч. л. лимонного сока;
  • 1 ч. л. соевого соуса;
  • 100 г риса для суши;
  • 1 ч. л. рисового уксуса;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 лист нори (по желанию);
  • семена кунжута для украшения.

Приготовление:

  1. Подготовьте рис: отварите его до готовности, добавьте рисовый уксус и сахар, перемешайте и остудите.
  2. Нарежьте огурец и авокадо тонкими полосками, сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы оно не потемнело.

Формируем салат:

  • На плоскую тарелку выложите ровным слоем рис.
  • Сверху намажьте сыр «Филадельфия».
  • Разложите ломтики огурца и авокадо.
  • Завершите слоем слабосоленого лосося.
  • Украшение: посыпьте кунжутом, добавьте немного соевого соуса для пикантности.

Полезные советы:

  • Если хотите сделать салат менее калорийным, замените сливочный сыр на греческий йогурт.
  • Для более эффектной подачи можно свернуть ингредиенты в рулет, используя лист нори.
  • Подавать салат лучше сразу, чтобы ингредиенты сохранили свежесть.

Этот салат — отличный вариант для легкого и праздничного ужина. Он придаст вашему столу изысканности, а вам — легкости. Приятного аппетита!

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